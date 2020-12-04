تركيا وآسيان تؤكدان عزمهما تطوير التعاون والشراكة بينهما

جددت تركيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، الجمعة، عزمهما تطوير التعاون بينهما.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة التعاون القطاعي المشتركة، عبر الإنترنت"، برئاسة نائب الأمين العام لجمعية الأمن السياسي لـ"آسيان" هوانغ أنه توان، وسفير تركيا لدى إندونيسيا محمود قليج، بحسب الأناضول.

وبحث الاجتماع تطور التعاون بين الجانبين منذ بدء شراكة الحوار القطاعي لتركيا قبل 3 أعوام.

ورحب الجانب التركي خلال الاجتماع، بإنشاء صندوق آسيان ـ تركيا، من أجل دعم أنشطة الشراكة بين الطرفين.

كما تناول الاجتماع قضايا مختلفة مثل التجارة والاستثمار والتطوير البشري والعلم والتكنولوجيا والتعليم والطاقة وإدارة الكوارث، إضافة إلى مسألتي تمويل الإرهابي وتبييض الأموال.

ورابطة دول جنوب شرق آسيا، المعروفة اختصارا باسم "آسيان"، منظمة اقتصادية تضم 10 دول في جنوب شرق آسيا، وتم تأسيسها في 8 أغسطس/ آب 1967، في تايلاند.

وتضم الرابطة في عضويتها إندونيسيا، وماليزيا، وتايلاند، والفلبين، وسنغافورة، وبروني، وفيتنام، ولاوس، وميانمار، وكمبوديا.