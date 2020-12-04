خبراء أتراك يدربون أفرادا من الجيش القطري على استخدام قذائف الهاون

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن مدربين عسكريين بقواتها المسلحة قدموا لأفراد من الجيش القطري تدريبات ميدانية بالدوحة على استخدام قذائف الهاون.

وذكرت الوزارة عبر "تويتر" الجمعة، أن المدربين الأتراك في مقر قيادة القوات المشتركة القطرية التركية بالدوحة، قدموا تدريبات ميدانية على استخدام قذائف الهاون من عيار 120 ملم، لفريق الهاون التابع لوحدة قوة الدعم في قيادة القوات الخاصة القطرية.

وأرفقت الوزارة تغريدتها بصور من التدريبات.

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري عقب اندلاع الأزمة الخليجية، في يونيو/ حزيران 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات مشتركة.

وتنص الاتفاقية على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، والمناورات المشتركة، وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين.