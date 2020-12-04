عقب محاولة التسلل.. القوات التركية تحيد 17 إرهابيا شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، عن تحييد 17 إرهابيا في منطقة "غصن الزيتون" شمالي سوريا في عملية عقب استشهاد جندي الخميس.

واستشهد أمس جندي في اشتباكات مع إرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة "غصن الزيتون".

وأحبطت القوات المسلحة التركية محاولة التسلل إلى المنطقة، ووقعت اشتباكات أسفرت عن استشهاد جندي وتحييد 6 إرهابيين.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان، أن دم الجندي التركي لم يذهب سدى.

وأفادت بتحييد 11 إرهابيا إضافيا في عملية أطلقتها القوات الخاصة، رافقتها المسيّرات وعناصر الدعم.

وأشارت إلى أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في العملية التي انطلقت عقب محاولة التسلل ارتفع بذلك إلى 17.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك/ بي كا كا"، الذي سيطر عليها 6 سنوات.

وتحرير عفرين والبلدات المحيطة بها، جرى في إطار عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما التي انطلقت في 20 يناير/ كانون الثاني 2018.