قبرص التركية..أرهورمان يعيد مهمة تشكيل الحكومة الجديدة لرئيس البلاد

أعاد طوفان أرهورمان، رئيس الحزب التركي الجمهوري، في جمهورية شمال قبرص التركية، مهمة تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، إلى رئيس البلاد أرسين تتار؛ لفشله في تشكيلها خلال المدة المحددة.

وكان الرئيس تتار قد كلف أرهورمان بتشكيل الحكومة الـ36 بتاريخ البلاد في 21 نوفمبر/تشرين ثانٍ المنصرم، وكان يتعين عليه تشكيلها في غضون 15 يومًا من التكليف وهذا ما عجز عنه، لذا تعين عليه إعادة المهمة ثانية.

لتكون هذه المرة الثانية التي يعجز فيها أحد المكلفين بتشكيل الحكومة عن تشكيلها، بعد أرسان سانر، رئيس حزب الوحدة الوطنية، الذي أعاد نفس المهمة لرئيس البلاد في 21 نوفمير.

وأشار بيان صادر عن الرئاسة بشمال قبرص، إلى أن الرئيس تتار قبل من المكلف بتشكيل الحكومة أرهومان إعادة المهمة ثانية.

وبحسب دستور البلاد، يتعين على سانر تشكيل الحكومة خلال مدة أقصاها 15 يوما، أو الاعتذار عن المهمة.

وتحتاج الحكومة إلى تأييد 26 من أصل 50 نائبا للحصول على ثقة البرلمان.