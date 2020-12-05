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أردوغان يشهد مراسم تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 05.12.2020 15:44
آخر تحديث في 05.12.2020 15:47
أردوغان يشهد مراسم تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

شهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، مراسم تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع، عبر اتصال مرئي من قصر وحيد الدين في إسطنبول.

وقال أردوغان في كلمة مصورة، إن بلاده تدخل مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية اليوم من خلال تصنيع محركات مروحيات بإمكانيات محلية.

وأضاف: "نمضي بخطى واثقة نحو هدفنا في أن تصبح تركيا دولة رائدة في صناعة شتى أنواع المحركات بما فيها محركات الطائرات".

كما رد أردوغان على انتقادات بعض الأوساط المعارضة لشراكات تركيا مع قطر في مجال الصناعات الدفاعية، فقال: "شراكتنا مع المستثمرين القطريين تشبه تماماً شراكتنا مع الأمريكيين والبريطانيين والألمان والدول الأخرى في مشاريع الصناعات الدفاعية".

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