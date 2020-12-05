تركيا تسجل 196 وفاة جديدة بفيروس بكورونا

سجلت تركيا، السبت، 196 وفاة جراء فيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 14 ألفًا و705.

جاء ذلك وفق معطيات وزارة الصحة، حول إحصاءات كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وحسب المعطيات، تم تسجيل 31 ألفًا و896 إصابة بالفيروس، فيما وصل إجمالي عدد المرضى إلى 533 ألفًا و198.

وبلغ إجمالي الحالات الحرجة 5 آلاف و800، فيما تعافى 4 آلاف و100 شخص اليوم، لتبلغ حصيلة المتعافين 427 آلفًا و242.

وتم إجراء 178 ألفا و903 اختبارات للكشف عن كورونا اليوم، ليبلغ الإجمالي 19 مليونا و517 ألفا و84.

وتعليقا على المعطيات، أكد وزير الصحة فخر الدين قوجه، في تغريدة، على ضرورة الالتزام بتدابير الوقاية من كورونا.

وأشار إلى المنازل أمن مكان للمواطنين لحماية أنفسهم من خطر الإصابة بالفيروس، داعيا إلى الابتعاد عن الأماكن المزدحمة.