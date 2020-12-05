وزارة الداخلية التركية تطلق عملية "الصاعقة-16" ضد "بي كا كا" في بيتليس

أعلنت وزارة الداخلية التركية، السبت، إطلاقها عملية "الصاعقة -16" ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية، في ولاية بيتليس شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إنها أطلقت عملية الصاعقة 16، بمشاركة ألفين و571 عنصرا من أجهزة الدرك، والشرطة، والحراس الأمنيين.

وفي إطار عمليات الصاعقة التي أطلقتها الداخلية منذ 13 يوليو/ تموز الماضي، بهدف القضاء على المنظمة الإرهابية، تم تحييد 148 إرهابيا، والقبض على 77 متعاونا مع "بي كا كا"، وتدمير 455 مغارة ومستودعا، وضبط الكثير من الأسلحة والذخائر، حسب البيان.

وشددت الداخلية على استمرار العمليات بعزيمة ونجاح كبيرين، بدعم من أبناء الشعب التركي.