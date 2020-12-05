وزير الدفاع التركي: أسلحتنا المحلية ساهمت في تحرير أذربيجان أراضيها

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، السبت، إن أذربيجان حررت إقليم قره باغ من الاحتلال الأرميني في 44 يوما بمساهمات أنظمة الأسلحة المحلية التركية.

جاء ذلك خلال مراسم تسليم أول محرك مروحيات محلي الصنع من إنتاج شركة توساش لصناعات المحركات، وافتتاح مركز لتصميم المحركات، في ولاية أشكي شهير وسط تركيا.

وأوضح أقار أن جيش أذربيجان تمكن بنجاح كبير عبر "عملية الوطن الواحد" من إنهاء الاحتلال الأرميني للأراضي الأذربيجانية الذي استمر نحو 30 عاما.

وأشار إلى أن العالم بأسره يتحدث اليوم عن مدى تأثير أنظمة الأسلحة التركية على مسار العملية العسكرية التي قامت بها أذربيجان لتحرير أراضيها وطرد المحتلين.

وبيّن أن القوات المسلحة التركية حققت نجاحات كبيرة في عملياتها العسكرية ضد الإرهاب داخل البلاد وخارجه من خلال تضحيات عناصرها، وبفضل الأسلحة والذخائر، والمعدات، والمركبات، والآليات المصنعة محلياً.

ولفت إلى أن اسهامات أنظمة الأسلحة الوطنية والمحلية كبيرة في نجاح القوات المسلحة التركية بمهامها في حماية مصالح البلاد شرقي المتوسط وبحر إيجة، والمهام المنوط لها في مختلف بقاع العالم .