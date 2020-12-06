الدفاع التركية: نتابع عن كثب المستجدات في سنجار العراقية

قالت وزارة الدفاع التركية، الأحد، إنها تتابع عن كثب المستجدات في قضاء سنجار العراقي، إثر الاتفاق بين الحكومة المركزية وأربيل بشأن إخراج إرهابيي "بي كا كا" من المنطقة.

وفي مؤتمر صحفي، بالعاصمة أنقرة، قالت المتحدثة الإعلامية باسم وزارة الدفاع التركية، المقدم "ناددة شبنم آق طوب"، إن القوات المسلحة التركية تواصل عملياتها بحزم ضد كافة التنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد.

وأضافت "ندعم الاتفاقية الموقعة بين الحكومة العراقية المركزية وإدارة إقليم شمال العراق في 9 أكتوبر بهدف استعادة النظام العام والاستقرار في سنجار والجهود المبذولة في هذا الإطار".

وأكدت آق طوب أن وزارة الدفاع التركية تتابع عن كثب المستجدات في المنطقة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت حكومة بغداد برئاسة مصطفى الكاظمي، اتفاقاً مع حكومة أربيل لحل المشكلات القائمة بقضاء سنجار (غربي محافظة نينوى) الذي يعد أحد المناطق المختلف عليها بين الجانبين.

وبحسب الاتفاق، سيتم ضمان حفظ الأمن في القضاء من قبل قوات الأمن الاتحادية بالتنسيق مع قوات إقليم شمال العراق، وإخراج كل الجماعات المسلحة غير القانونية إلى خارج القضاء.

كما ينص الاتفاق، على إنهاء وجود منظمة "بي كا كا" الإرهابية في سنجار، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة بها في المنطقة.

من ناحية أخرى، تطرقت متحدثة وزارة الدفاع التركية إلى أنشطة مكافحة الإرهاب في مناطق عمليات الجيش التركي في سوريا.

وأكدت أن قوات الجيش تمكنت من تحييد 204 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" خلال آخر شهر، في مناطق "نبع السلام" و"درع الفرات" و"غصن الزيتون" شمالي سوريا.

وعن الأوضاع في منطقة إدلب، أكدت المتحدثة أن تركيا تفي بمسؤولياتها لمنع سقوط ضحايا مدنيين ووقوع مأساة إنسانية جديدة، وضمان السلام والاستقرار بالمنطقة.

وشددت أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن بلادها لن تتسامح مع أي وضع قد يهدد الأمن القومي التركي.