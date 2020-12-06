"تيكا" التركية تقدم مساعدات طبية إلى السودان

قدّمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، مساعدات طبية إلى السودان، ضمن إطار دعمها في مكافحة وباء كورونا.

ونقل مراسل الأناضول عن مصادر في "تيكا"، أن المساعدات الطبية قدّمت إلى ولاية جنوب دارفور، والمستشفى التركي السوداني للبحوث والتعليم في مدينة نيالا.

وشملت المستلزمات الطبية أجهزة قياس نسبة الأوكسجين، وأجهزة قياس درجة الحرارة، ومستلزمات طبية واقية، ومعقمات.

وسبق أن قدمت "تيكا" مساعدات طبية إلى المستشفى التركي السوداني للبحوث والتعليم، لمساندتها في مكافحة "كورونا".

وسجلت السودان حتى الآن إصابة 19 ألف و468 شخص بفيروس كورونا، توفي منهم ألف و295.