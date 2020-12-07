تركيا..203 وفيات بكورونا ترفع الحصيلة إلى15ألفا و103

سجلت تركيا، الاثنين، 203 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 15 ألفا و103 .

وأظهرت أحدث معطيات وزارة الصحة التركية، ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 545 ألفا و711، إثر تسجيل 32 ألفا و137 إصابة.

كما ارتفعت حصيلة المتعافين إلى 436 ألفا و270 إثر شفاء 5017.

وأجرت الوزارة 196 ألفا و902 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 19 مليونا و888 ألفا و747 اختبارا.

وفي معرض تعليقه على البيانات الجديدة، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إن هناك تراجعا في معدل زيادة الحالات الحرجة.

وأشار إلى بدء ظهور آثار القيود والتدابير المفروضة لمكافحة الفيروس، معربا عن أمله في رؤية المزيد من الآثار الإيجابية في الوقت القريب.