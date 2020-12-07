ضبط 135 كيلوغراماً من المخدرات بمخابئ "بي كا كا" شرقي تركيا

أعلنت الداخلية التركية عن ضبط 135 كيلوغراما من مسحوق الحشيش في مستودعات ومخابئ تابعة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية بولاية بينغول.

وأفادت الوزارة في بيان، الاثنين، أن قيادة قوات الدرك تواصل حملتها، ضمن إطار عملية "الصاعقة"، بهدف القضاء على المقرات الشتوية للمنظمة الإرهابية في الولاية.

وأوضحت أن 40 فريقا مكونا من 535 فردا، تمكنوا ضمن إطار عملية نفذوها في قضاء "كنج"، من تحديد 6 مستودعات و7 مخابئ يستخدمها الإرهابيون، وعثروا فيها على 135 كيلوغراما من مسحوق الحشيش.

وأشارت إلى أنها ضبطت إلى جانب الحشيش في المستودعات والمخابئ المذكورة، 900 رصاصة عيار 7.62، وعبوة ناسفة مع مستلزماتها، ولوح طاقة شمسية، وبطارية إضافة إلى مواد غذائية ومعدات مختلفة.

وفي يوليو/ تموز الماضي، انطلقت عملية "الصاعقة"، بهدف القضاء التام على الإرهاب داخل البلاد.