تركيا تنقذ 54 طالب لجوء أجبرتهم اليونان على العودة

أنقذت فرق خفر السواحل التركية، الاثنين، 54 طالب لجوء، أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه التركية، قبالة سواحل ولاية باليكسير المطلة على بحر إيجه غربي البلاد.

وذكر مراسل الأناضول، أن فرق قيادة خفر السواحل التركية تلقت نداء استغاثة من مجموعة من طالبي اللجوء، قبالة سواحل قضاء "أيفاليك" بالولاية.

وأضاف أن المجموعة كانت على متن قاربين مطاطيين، وتنوي الوصول إلى جزيرة "ميديلي" اليونانية.

وأوضح أن القاربين كان يضمان 54 طالب لجوء، أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه التركية، حيث تمكن خفر السواحل من إنقاذهم، ونقلهم إلى اليابسة.