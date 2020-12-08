تركيا..211 وفاة بكورونا و5245 حالة شفاء

سجلت تركيا، الثلاثاء، 211 وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 15 ألفا و314.

وأظهرت أحدث معطيات وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 552 ألفا و304، إثر تسجيل 33 ألفا و198 حالة.

وبلغ إجمالي المتعافين 441 ألفا و515، إثر شفاء 5 آلاف و245 مريضا، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 5 آلاف و882.

وأجرت الوزارة 201 ألف و219 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 20 مليونا و89 ألفا و966.

وفي تعليقه على البيانات الجديدة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه، عبر تويتر، إن هناك تراجعا في معدل زيادة الحالات الحرجة.

وأضاف "رغم هذا التراجع إلا أن إجمالي الحالات الحرجة اقترب من 6 آلاف"، داعيا إلى الابتعاد عن الأماكن المكتظة وتطبيق التدابير الوقائية.