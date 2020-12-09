تركيا وأذربيجان ستوقعان مذكرة تفاهم حول التعاون الاستراتيجي في مجال الإعلام

تعتزم تركيا وأذربيجان توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون الاستراتيجي في مجال الإعلام بين البلدين، على هامش زيارة يجريها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى باكو، غدا الخميس.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأربعاء، أن رئيس الدائرة فخر الدين ألطون، نيابة عن أنقرة، ونائب الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف، نيابة عن باكو، سيوقعان تحت إشراف الرئيس أردوغان ونظيره إلهام علييف على مذكرة التفاهم.

وأوضح أنه سيتم بموجب المذكرة تشكيل "المنصة الإعلامية المشتركة" بهدف توطيد الصداقة القائمة بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجال الإعلام.

وأشار إلى أن المؤسسات الإعلامية الرسمية في البلدين ستقوم، ضمن إطار "المنصة الإعلامية المشتركة" بتنفيذ دراسات مشتركة، وسيجري تبادل للمعلومات والخبرات والتجارب في مجال الإعلام، من أجل تأسيس بنية تحتية لشبكة علاقات إعلامية قوية.

ولفت إلى أنه مع دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، سيتم تعيين لجنة عمل مشتركة في غضون 3 أشهر لإعداد خطة مفصلة لتفعيل المنصة.

** "نعزز أخوتنا التاريخية في مجال استراتيجي جديد":

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، "نعزز أخوّتنا التاريخية من خلال التعاون في مجال استراتيجي جديد".

وأضاف: "تحت قيادة الرئيسين أردوغان وعلييف، نوجه رسالة تضامن قوية جدا للعالم أجمع".

وذكر أن زيادة التعاون في الإعلام والاتصالات والدبلوماسية العامة بين تركيا وأذربيجان قضية حيوية، لافتا إلى محاولات النيل من اعتبار البلدين خلال نضال أذربيجان لتحرير إقليم "قره باغ" من الاحتلال الأرميني.

وتابع: "لذلك فإن إنشاء المنصة الإعلامية المشتركة لهذا الغرض يحمل بالطبع قيمة كبيرة، سنقوم بأعمال مشتركة واسعة النطاق من إيصال المعلومة الصحيحة بأسرع طريقة لشعبنا وللرأي العام الدولي على حد سواء، إلى مكافحة تلوث المعلومات والأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي".

** "ستكون مبادرة مهمة":

بدوره أكد نائب الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف، أن تركيا وأذربيجان وقفتا دائما إلى جانب بعضهما البعض في جميع الظروف.

وبيّن أن التعاون الوثيق بينهما في مجال الإعلام والاتصالات سيكون له فوائد مهمة.

ونوه إلى أن الرئيسين أردوغان وعلييف عازمان على تعزيز وتعميق العلاقات بين أذربيجان وتركيا.

وأردف: "المنصة الإعلامية الأذربيجانية التركية المشتركة ستكون مبادرة مهمة لتعزيز جهودنا في هذا الاتجاه".