شركة صناعة الطيران التركية تستكمل تحديث 7 طائرات شحن طراز C130

قامت شركة صناعة الطيران التركية "TAI" بتحديث سبع طائرات شحن من أصل 19 طائرة من طراز C130 التابعة للقوات الجوية التركية، كجزء من برنامج "إرجييس" لتحديث إلكترونيات الطيران. ومن المتوقع تسليم الطائرات الجديدة في الأيام المقبلة، بحسب بيان صادر عن الشركة يوم الثلاثاء.

ويشمل برنامج التحديث الذي يتم تنفيذه على نظام إلكترونيات الطيران، 13 طائرة من طراز C-130E و6 طائرات من طراز C-130B، وتم توقيع عقد البرنامج بين شركة صناعة الطيران التركية ووكيل وزارة الدفاع آنذاك، والمعروف الآن باسم رئاسة الصناعات الدفاعية في عام 2006 .

وقال بيان الشركة إنه يتم من خلال هذا البرنامج تحديث 23 نظاماً و117 مكوناً إلكترونياً إضافة إلى كمبيوتر التحكم المركزي المعروف بأنه "دماغ الطائرة" الذي تم تطويره بالكامل من قبل مهندسي "TAI".

بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديث نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" ودليل المؤشر ونظام مكافحة الاصطدام ورادار الطقس وأنظمة الملاحة العسكرية والمدنية المتقدمة والإضاءة الليلية غير المرئية للمهام العسكرية والصندوق الأسود المسجل للصوت وأنظمة الاتصالات وأنظمة الطيران الآلي المتقدمة العسكرية والمدنية وخريطة الملاحة الرقمية وأنظمة تخطيط المهام الأرضية.

ويهدف تحديث الطائرات من طراز C130 إلى تقليل أعباء عمل الطيارين وتسهيل قدرات العمل، مع جعل الرحلات أكثر أماناً من خلال تتبع المسار التلقائي من الإقلاع إلى الهبوط.

وقد تمكنت الطائرات التي تم تحديثها والمزودة بأحدث التقنيات، من زيادة قدراتها التنفيذية ورفع دقتها في التخطيط الرقمي في المجالين العسكري والمدني.

يذكر أن أول نموذج مبدئي للطائرة C130 المحدّثة، تم تسليمه عام 2014 كجزء من مشروع "إرجييس" لتحديث إلكترونيات الطيران.