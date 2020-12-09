قبرص التركية.. تشكيل حكومة جديدة برئاسة سانر

أعلن نائب رئيس حزب الوحدة الوطنية أرسان سانر، تشكيل حكومة جديدة برئاسته في جمهورية شمال قبرص التركية.

وعرض سانر، الأربعاء، للرئيس أرسين تتار، قائمة حكومته الائتلافية التي تضم إلى جانب "الوحدة الوطنية"، حزبي "النهضة" و"الديمقراطي".

وفي تصريح للصحفيين عقب لقائه الرئيس تتار، لفت سانر إلى أنه تكلف بتشكيل الحكومة الجديدة قبل يومين، وعرضها على رئيس الجمهورية الذي بدوره وافق عليها.

وأفاد بأنهم سيتخذون بحزم مع شركائهم في الحكومة، الخطوات الضرورية في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أنهم سيدخلون وتيرة عمل جادة للغاية خلال الأيام القادمة بالتعاون مع تركيا، وفي مقدمتها الوضع المالي.

والثلاثاء، وقع كل من سانر ورئيسي الحزب الديمقراطي فكري أطا أوغلو، وحزب النهضة أورهان أريكلي، بروتوكول حكومة ائتلافية بين الأحزاب الثلاثة.