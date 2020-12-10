أطباء أتراك يجرون عملية جراحية ناجحة في قلب رضيع سوري

نجح أطباء أتراك في ولاية هطاي، جنوبي تركيا، في إجراء عملية جراحية ناجحة لرضيع سوري كان يعاني من مشاكل في القلب والرئتين.

الرضيع محمد العلي الذي أبصر النور في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، قبل شهرين، بدأ يعاني من كدمات وضيق في التنفس، الأمر الذي استدعى نقله إلى تركيا للعلاج، قبل شهر من الآن.

وإثر نقله إلى مشفى مصطفى كمال الجامعي بولاية هطاي، أشرف الدكتور نوح يلماز، عضو الهيئة التدريسية لأمراض القلب لدى الأطفال في جامعة مصطفى كمال، على معاينة وعلاج الرضيع السوري الذي تفاقمت مشكلته الصحية لدرجة تهدد حياته.

لاحقاً، أجرى الأطباء الأتراك عملية جراحية ناجحة للرضيع السوري الذي بدأ عقبها بالتعافي، قبل أن ينقل إلى وحدة العناية المركزة.

وقال الطبيب التركي، نوح يلماز، إن العملية الجراحية استغرقت قرابة الساعتين.

وأضاف أن المشكلة الصحية التي كان يعاني منها الرضيع السوري، حالة نادرة جداً حول العالم.

وأشار إلى أن العملية المذكورة، تُجرى عادة في مشافي معينة داخل تركيا، وتتطلب معدات وأجهزة متطورة، معرباً عن سعادته لنجاحهم في إجرائها بإمكاناتهم الخاصة.