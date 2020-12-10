أقار: أثينا لا تستجيب لدعوات الحل والسلام شرقي المتوسط

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، أن أثينا هي من تريد التصعيد شرقي المتوسط، ولا تستجيب لدعوات أنقرة للحل والسلام وحسن الجوار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير التركي، مساء الأربعاء، أمام الجمعية العامة للبرلمان بالعاصمة أنقرة، خلال جلسة لمناقشة ميزانية وزارته للعام 2021.

وقال الوزير في تصريحاته "اليونان هي من تريد التصعيد في شرق المتوسط، وللأسف لا تستجيب لدعواتنا للحل والسلام وحسن الجوار، لقد دعمنا الاجتماعات الاستكشافية، وبناء الثقة، ومبادرات اجتماع أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ البداية. وللأسف، نواصل تقديم الحلول دون رد من الطرف الآخر الذي مددنا له يد السلام".

وأشار أقار إلى التهديدات المحدقة بتركيا في الداخل والخارج، ومن بينها مواجهة التنظيمات الإرهابية، ودور القوات المسلحة التركية في التصدي لها، مضيفًا: "سيستمر قتالنا ضد التنظيمات الإرهابية حتى يتم تحييد آخر إرهابي ".

وتابع قائلا "نحن مصممون على إنقاذ الأمة من ويلات الإرهاب"، مضيفًا "تنظيم بي كا كا يحاول البقاء في شمال العراق ، ونضالنا ضده سيستمر بلا انقطاع مع تصاعد وتيرة أعماله الإرهابية".

وأضاف قائلا "عملياتنا ضد بي كا كا شمالي العراق مستمرة وأجرينا 28 عملية خلال نوفمبر/تشرين ثان الماضي".

وفيما يخص تطورات الأوضاع في إقليم قره باغ، قال أقار: "العمل جار بين أنقرة وباكو وموسكو على إنشاء مركز مشترك لمراقبة اتفاق قره باغ".

وعن مسألة شراء منظومة "إس-400" الروسية، أوضح أقار أن عملية شراء المنظومة تجري مع مراعاة الأبعاد السياسية والعسكرية والاقتصادية والتكنولوجية المتعلقة بالمنظومة.