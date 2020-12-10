تركيا.. أكثر من مليون و700 ألف "حالة إيجابية" بكورونا منذ مارس الماضي

أعلنت وزارة الصحة التركية أن عدد الحالات الإيجابية بفيروس كورونا التي تم رصدها منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد في مارس/ أذار الماضي بلغ مليون و748ألف و567،تشمل كل الحالات الإيجابية بما فيها الحالات التي لم يظهر عليها أي أعراض.

وأظهرت أحدث معطيات وزارة الصحة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب الفيروس إلى15ألفا و751، إثر تسجيل220وفاة خلال آخر24ساعة.

وتم تسجيل30ألفا و424حالة إيجابية خلال آخر24ساعة بينهم5آلاف918مريضاً.

وبلغ إجمالي المتعافين452ألفا و593، إثر شفاء 5 آلاف و232، فيما وصل عدد الحالات الحرجة إلى 5 آلاف و943.

وأجرت الوزارة206آلاف و202اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 20 مليونا و500ألفا و579.