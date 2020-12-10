شركة تركية تعتزم إمداد أذربيجان بمعدات لإزالة الألغام

أعلنت شركة تشغيل المصانع العسكرية والترسانات التركية المساهمة "أسفات/ASFAT"، الأربعاء، عن اعتزامها إمداد أذربيجان بمعدات ميكانيكية لإزالة الألغام.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الشركة التركية، أشارت فيه إلى أنه تم إبرام اتفاق مع أذربيجان بهذا الخصوص.

وأوضحت الشركة في بيانها أنه سيتم توفير 20 معدة ميكانيكية لإزالة الألغام، وتصديرها إلى أذربيجان بموجب الاتفاق المبرم بين الجانبين.

جدير بالذكر أن شركة تشغيل المصانع العسكرية والترسانات التركية "أسفات/ASFAT"، تأسست مطلع 2018، وتتبع لوزارة الدفاع، وتلعب دورا هاما في تسويق المنتجات الدفاعية التي تصنع بإمكانيات محلية بالكامل.