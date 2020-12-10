مليشيا حفتر تطلق سفينة تجارية تركية احتجزتها قبل أيام

أطلقت مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، سفينة تجارية تركية ترفع علم جامايكا، بعد احتجازها يوم 5 ديسمبر/ كانون أول الجاري بذريعة "عدم امتثالها للتعليمات".

وبحسب معلومات من مسؤولين ليبيين محليين، فإن مليشيا حفتر أطلقت السفينة التي تحمل اسم مبروكة ع طاقمها.

وأضافت المصادر أن السفينة التي تنقل على متنها أدوية ومواد طبية، واصلت مسيرها نحو مدينة مصراتة الليبية.

وأعلن الناطق باسم حفتر، أحمد المسماري، الثلاثاء الماضي في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاز سفينة تحمل اسم "مبروكة" وترفع علم جامايكا وتعود ملكيتها لمواطن تركي.

وزعم المسماري أن احتجاز السفينة جرى "لدخولها إلى منطقة محظورة، وعدم استجابتها للنداءات"، مشيرا أنه تم نقلها إلى ميناء رأس الهلال.

وذكر البيان أن السفينة المكون طاقمها من 9 أتراك و7 هنود وأذربيجاني واحد، تخضع للتحقيق والمراقبة بسبب "انتهاكها القواعد والقوانين البحرية".

وبنفس السياق، قال المسماري في تصريحات لفضائية "الحدث"، إن "السفينة تحمل أدوية باتجاه مصراتة، ولكن دخلت منطقة محظورة".

وزعم أنهم وجهوا نداءات للسفينة ولم يتلقوا ردا، مضيفًا: "وإثر ذلك اقتربنا من السفينة بالقوارب ودخلناها، وكانت محملة بالأدوية نحو مصراتة".

وأضاف: "قبطان السفينة لم يتبع الإجراءات الواجب اتباعها، ودخل منطقة محظورة دون إذن، وتم التثبت من خلو السفينة من أي سلاح".