وزير الصحة التركي: بدء تطعيم الكوادر الطبية بلقاح كورونا أواخر ديسمبر

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، بدء تطعيم الكوادر الطبية باللقاح المضاد لفيروس كورونا، اعتبارا من أواخر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

جاء ذلك في تصريح صحفي لقوجه، الأربعاء، عقب اجتماع اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس، عُقد في العاصمة أنقرة.

وأفاد قوجه أن التطعيم باستخدام لقاح كورونا سيبدأ بالكوادر الطبية أواخر ديسمبر الجاري.

وأوضح أن تركيا ستستقبل 3 ملايين جرعة من اللقاح، خلال الأيام المقبلة، من إجمالي 20 مليونا.

وبخصوص تطورات الإصابات بالفيروس في البلاد، قال الوزير إن تركيا تسجل 5 أضعاف الإصابات اليومية التي كانت تسجلها في فترة ذروة انتشار الفيروس في نيسان/أبريل الماضي.

وأضاف أن بلاده تشهد أيضا ارتفاعا بنسبة 55 % في معدل الوفيات اليومية بالفيروس، مقارنة بشهر أبريل الماضي.

وأشار أن الفيروس أصاب إجمالا 120 ألفا من الكادر الطبي التركي توفي منهم 216، منذ بداية انتشاره في البلاد.

ولفت أن القيود المفروضة تعطي نتائج حسب المناطق، ومن الممكن تقديم تقييم شامل حول ذلك الأسبوع المقبل.

وأردف "بإضافة قيود طوعية إلى القيود الإلزامية المفروضة حاليا، سيكون من الممكن تقليل معدل انتقال العدوى بالفيروس".

وتابع: "نسجل انخفاضا في زيادة الإصابات في ولايات إسطنبول وأنقرة وإزمير وبورصة وقوجه إيلي وقونيا وسيواس وقهرمان مرعش وغازي عنتاب".

وأضاف أن أعداد الإصابات المسجلة في ولايات هاطاي وأضنة وصامصون وأنطاليا ومرسين وأوردو، متواصلة في الارتفاع، وأن المستشفيات ووحدات العناية المركزة تعاني ضغطا كبيرا، في عموم البلاد.