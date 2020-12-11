أردوغان: سأتلقى لقاح كورونا عند بدء التطعيم

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيتلقى لقاح كورونا عند بدء التطعيم.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين في ختام زيارته إلى أذربيجان الخميس، ونشرت الجمعة.

وأضاف: "ستصل من الصين في المرحلة الأولى 10 ملايين جرعة من اللقاح، وسنكملها إلى 50 مليون".

وأوضح أن المجلس العلمي دعا إلى حظر التجول في نهاية الأسبوع، وأن الحكومة مستمرة في فرض هذا التدبير بغرض مكافحة كورونا.

والأربعاء أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، بدء تطعيم الكوادر الطبية باللقاح المضاد لفيروس كورونا، اعتبارا من أواخر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.