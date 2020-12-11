الأطباء الأتراك يؤكدون على موثوقية لقاح كوفيد-19

في الوقت الذي تستعد فيه تركيا للبدء في طرح لقاحات ضد الفيروس المستجد، يتصدى الأطباء للمشككين في اللقاحات ويؤكدون للجمهور أنها آمنة وضرورية لمناعة أكبر.

وتخطط البلاد لبدء عمليات التلقيح بعد 11 ديسمبر باستخدام لقاح "كورونا فاك" الذي طورته شركة "سينوفاك" الصينية، بحيث يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية أول من يتم تطعيمه. كما تجري السلطات أيضاً محادثات مع شركتي "فايزر" و"بيونتيك" اللتين طورتا لقاحاً آخر ضد كوفيد-19 بشكل مشترك.

وقال البروفيسور "محمد جيهان" رئيس جمعية الأمراض المعدية لوكالة أنباء الأناضول يوم الثلاثاء، إنه لا ينبغي للناس التركيز على مصدر اللقاح الذي سيتم استخدامه، بل يجب التركيز على اللقاح نفسه. موضحاً أن لقاح "كورونا فاك" الصيني سيكون متاحاً قبل لقاح شركتي "فايزر-بيونتيك".

ويخضع لقاح "كورونا فاك" كواحد من بين لقاحات أخرى في تركيا للمرحلة الثالثة من التجارب البشرية منذ سبتمبر، بالرغم من أنه لا زال يتطلب الموافقة النهائية من السلطات الصحية في البلاد.

وقال "جيهان" إن أياً من اللقاحات التي تخضع لتجارب المرحلة 3 ، لم ينتج عنها آثار جانبية خطيرة باستثناء أعراض الآلام الطفيفة والطفح الجلدي.

وأضاف: "ليس لدي تحفظات على لقاح سينوفاك، لكن فعاليته يمكن أن تكون محل نقاش. أنا شخصياً سوف أقدم على التطعيم. ولن يتم إجبار الناس على أخذ اللقاح، لكن يجب أن يلتفتوا إلى نقطتين أساسيتين أولهما أننا نواجه مرضاً مميتاً وشديد الانتشار بآن معاً، فهو يصيب تقريباً 1 من بين 20 إلى 30 شخصاً. وحتى بفرض أن هذا اللقاح سيوفر للمتلقي حمايةً جزئيةً فقط، فإن معدل الحماية الصغير مهم في هذه المرحلة من الوباء. وثانياً، أن أخذ اللقاح هو أمر واجب على الجميع من أجل الصحة العامة. إذ يجب أن يحصل جزء من المجتمع على الأقل على الحصانة، من أجل القضاء على تفشي المرض". مشيراً إلى أنه بدون مستويات عالية من التطعيم، لا يمكن تحقيق هذا الهدف.

ووفقاً لتقرير وكالة "رويترز" للأنباء، أعلنت شركة الأدوية الإندونيسية الحكومية "بيو فارما" يوم الثلاثاء، أن البيانات المؤقتة عن التجارب التي أجرتها على اللقاحات التي تنتجها شركة "سينوفاك" الصينية أظهرت فعالية تصل إلى 97%.

وقال "إيوان سيتياوان" المتحدث باسم "بيو فارما" في مؤتمر صحفي:"لقد وجد فريق التجارب السريرية لدينا خلال شهر واحد، أن البيانات المؤقتة تظهر ما يصل إلى 97% من فعالية اللقاح".

وقالت شركة "سينوفاك" في وقت سابق إن 97% من البالغين الأصحاء الذين يشاركون في المرحلة الأولى من التجربة أظهروا استجابة مناعية مرتبطة بالأجسام المضادة بعد أخذ اللقاح. وأن الشركة لم تتلق قراءات فعالة من التجارب السريرية للمرحلة الثالثة بعد. بينما توقع مركز الطب الحيوي في معهد "بوتانتان" البرازيلي الذي يدير تجربة المرحلة الثالثة من لقاح "كورونا فاك" في البلاد، أن تنشر شركة "سينوفاك" نتائج فعالية تجارب اللقاح بحلول 15 ديسمبر.

وقال البروفيسور "إسماعيل باليك" رئيس قسم الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة أنقرة، إنه لا ينبغي للجمهور أن يشعر بالريبة حيال اللقاحات التي ستستخدمها تركيا. موضحاً أنه قام شخصياً بحقن نفسه باللقاح الصيني "كورونا فاك" في بداية التجارب البشرية، ولذلك يجب على الناس تجاهل مخاوفهم.

وفي المناقشات التي دارت حول لقاحات مثل التي طورتها شركتي "فايزر-بوينتيك"، رفض البروفيسور "باليك" نظريات المؤامرة التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بدعوى أنها ستغير "البنية الجينية" للأشخاص.

وأضاف: "تخضع جميع اللقاحات لاختبارات سلامة شاملة قبل الموافقة عليها في تركيا. ونعتبر التصور المسبق عن اللقاح الصيني خاطئاً حيث يعتبره الناس شيئاً يفتقر إلى الجودة أو السلامة، بينما هو في الواقع لقاح غير نشط تم تطويره بطريقة أثبتت فعاليتها في أمراض أخرى".