تركيا تسجل 226 وفاة بكورونا وأكثر من 32 ألف حالة إيجابية

سجلت تركيا، الجمعة، 226 وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 15 ألفا و977.

وأظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الحالات الإيجابية إلى مليون و780 ألفا و673، إثر تشخيص 32 ألفا و106 حالات جديدة.

وبلغ إجمالي المتعافين 458 ألفا و109، إثر شفاء 5 آلاف و516 مريضا، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 5 آلاف و952.

وأجرت الوزارة 208 آلاف و873 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 20 مليونا و709 آلاف و452.

وفي تعليقه على البيانات الجديدة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه، عبر تويتر، إن معدل الزيادة في عدد الحالات الحرجة اقترب من الاستقرار، مؤكدا ضرورة الالتزام بقرارات قيود الوقاية من الفيروس.