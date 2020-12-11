وقف الديانة التركية يرسل 6 شاحنات مساعدات إلى أذربيجان

أرسل وقف الديانة التركي 6 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى أذربيجان لصالح المتضررين من الاشتباكات بإقليم "قره باغ".

ووصلت الشاحنات إلى أذربيجان، الجمعة، وتحمل مساعدات شملت موادا غذائية وألعابا للأطفال ومستلزمات طبية.

وأعرب رئيس الشؤون الدينية في تركيا، علي أرباش، عن سعادته البالغة بتحرير أذربيجان أراضيها من الاحتلال الأرميني.

وأوضح أن المساعدات المرسلة من وقف الديانة ستوزع على المحتاجين خلال الأيام المقبلة.

كما لفت إلى أن تركيا ستساهم في إعادة إعمار المساجد التي دمرها المحتلون الأرمن، في المناطق المحررة.

وأعرب أرباش عن تأثره الشديد كمسلم بمشاهد رفع جنود الجيش الأذربيجاني الأذان في المساجد بالمناطق المحررة.

وأضاف أنه يتوق للتوجه إلى قره باغ بأقرب وقت ممكن لرفع الأذان وأداء الصلاة في مساجدها.

وأشار إلى أن أنشطة إعادة إعمار المساجد في المناطق المحررة ستبدأ بمجرد إعلان حرية الحركة فيها من قبل السلطات الأذربيجانية.