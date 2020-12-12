تركيا تؤكد أهمية دعم البلدان المصدرة للاجئين ودول الممر لتفادي أزمات جديدة

شدد ياووز سليم قيران، نائب وزير الخارجية التركي، على أهمية دعم البلدان المصدرة للمهاجرين، ودول الممر إلى أوروبا، لتجنب أزمات هجرة جديدة في العالم.

جاء ذلك لدى مشاركة قيران عبر اتصال مرئي، الجمعة، في الاجتماع السابع للحوار التركي الألماني حول الهجرة.

وثمّن قيران دعوة ألمانيا الاتحاد الأوروبي إلى التضامن مع تركيا حيال الهجرة.

وأكد أن ألمانيا أكبر شريك تجاري لتركيا، وأن البلدين حليفان تحت مظلة حلف شمال الأطلسي "ناتو".

ولفت إلى أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حاولت أخذ التكتل رهينة خدمة لمصالحها الضيقة.

وقال قيران إنه يجب على الاتحاد الأوروبي العمل برؤية استراتيجية لأجندة إيجابية في العلاقات مع تركيا.