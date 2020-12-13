تركيا تسجل 218 وفاة بكورونا و26 ألفا و919 حالة إيجابية

سجلت تركيا، الأحد، 218 وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 16 ألفا و417.

وأظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليون و836 ألفا و728، إثر تشخيص 26 ألفا و919 حالة جديدة.

وبلغ إجمالي المتعافين مليونا و603 آلاف و780، إثر شفاء 22 ألفا و215، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 5 آلاف و973.

وأجرت الوزارة 181 ألفا و199 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 21 مليونا و79 ألفا و716.

وفي تعليقه على البيانات الجديدة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه، عبر تويتر، إن عدد الحالات الحرجة يواصل الانخفاض.

ودعا مواطنيه إلى الابتعاد عن الأماكن المغلقة والمزدحمة، واتخاذ تدابير الوقاية والتباعد الاجتماعي.