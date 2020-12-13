شركة تركية تطور اختبار مستضد محلي للكشف عن "كورونا"

أعلنت شركة "تورك لاب" التركية البدء ببيع اختبار مستضد أنتجته مؤخرًا باستخدام أجسام مضادة محلية للكشف عن فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان إنها تمكنت من تطوير اختبار المستضد المحلي كبديل لاختبار "بي سي آر" المستخدم حاليًا للكشف عن الفيروس.

وأوضحت أن الاختبار المحلي يعطي نتائج دون الحاجة إلى مختبر لمعرفة فيما إذا كان هناك بروتين مرتبط بكورونا أم لا.

وتابعت: "تُفرك عينة المسحة المأخوذة من الحلق والأنف في الأنبوب الموجود داخل طقم الاختبار ثم يتم إسقاط المحلول لتظهر النتيجة في غضون 5 دقائق".

وتؤكد الشركة أن الاختبار الحاصل على موافقة وزارة الصحة، يتمتع بدقة عالية بنسبة 95 في المئة، وقد بدأت عملية تصديره للخارج.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، تمكنت الشركة التركية من تطوير اختبار للأجسام المضادة وقامت بتصديره إلى 50 دولة.

وأعرب مدير عام الشركة قارطل ياغليداره، في تصريح للأناضول، عن سعادتهم حيال تطوير الاختبار المستضد بعد فترة وجيزة من إنتاج اختبار الأجسام المضادة.

وقال إن المنتج الجديد يحد من اعتماد البلاد على الخارج في تأمين الأجسام المضادة، التي ينفق كثير من الأموال على استيرادها.