أقار: اليونان تأمل عون أوروبا عوضا عن الحوار مع تركيا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن اليونان تأمل العون من الاتحاد الأوروبي عوضا عن التفاوض مع تركيا، لحل الخلافات شرقي المتوسط.

جاء ذلك في كلمة لأقار الاثنين في اجتماع عبر تقنية الفيديو بمشاركة كبار قادة الجيش، اطلع خلاله على سير أنشطة القوات المسلحة في الخارج.

وتطرق أقار إلى إخطارات نافتكس التي تطلقها اليونان بين الفينة والأخرى في البحر المتوسط.

وقال إن اليونان تستغل إخطارات نافتكس لاستفزاز تركيا، بما يتعارض مع علاقات حسن الجوار.

وأوضح أن اليونان أعلنت عشرات إخطارات نافتكس في غضون 3 أشهر، لكن لم تستخدم سوى اثنتين منها.

ولفت إلى أن اليونان تأمل العون من الاتحاد الأوروبي وغيره عوضا عن الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع تركيا.

وشدد أنه حان الوقت لأن تدرك اليونان أنه لا جدوى من تلك المحاولات وأنه يتعين عليها الجنوح للحوار.

كما تطرق أقار إلى الخلافات مع واشنطن وحلف شمال الأطلسي بخصوص منظومة صواريخ إس 400 الروسية للدفاع الجوي.

وقال إن أنقرة مستعدة للنقاش مع الولايات المتحدة والناتو لحل الخلافات بخصوص "إس 400"، وتداعياتها على ملف مقاتلات "إف 35" التي تشارك أنقرة في تصنيعها.