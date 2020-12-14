"الداخلية التركية" تضبط طنا من الحشيش لـ "بي كا كا"

أعلنت الداخلية التركية توجيهها ضربة قاسية لتمويل منظمة "بي كا كا" الإرهابية، إثر ضبطها طنا و16 عشر كيلوغراما من مادة الحشيش، في ولاية دياربكر جنوب شرقي البلاد.

وأفادت الوزارة في بيان، الإثنين، أن قوات الدرك نفذت عملية ضد العناصر الإرهابية في ريف قضاء ليجا بالولاية، ضمن إطار عملية "الصاعقة 7".

وأوضحت أنها ضبطت طنا و16 كيلوغراما من مادة الحشيش، في مخبأين يأوي إليهما عناصر المنظمة الإرهابية، إلى جانب كميات ضخمة من الأغذية والمستلزمات المعيشية.

وأشارت إلى أن العمليات التي من شأنها توجيه ضربة قاسية لتمويل الإرهاب في ولاية ديار بكر، تتواصل دون انقطاع.

ونهاية يوليو/ تموز الماضي، أطلقت الداخلية التركية عملية "الصاعقة "بمناطق جنوب شرقي البلاد، لضرب أوكار منظمة "بي كا كا" الإرهابية.