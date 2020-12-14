المساعدات الإنسانية التركية تصل للاجئين الإثيوبيين بالسودان

أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، تقديمها مساعدات لآلاف الأسر الإثيوبية التي لجأت إلى السودان، عقب الاشتباكات التي اندلعت مؤخراً بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".

وأفاد بيان صادر عن الهيئة، أن قرابة 60 ألف إثيوبي اضطروا للهجرة إلى السودان، بسبب الاشتباكات الأخيرة.

وأوضح البيان أن فرقها وصلت إلى مخيمات اللجوء الإثيوبية في السودان، وأطلقت حملة لمساعدة اللاجئين، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هناك.

وأضاف أنها قدمت مساعدات تشمل مواد غذائية، ومستلزمات صحية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، لافتاً إلى أن 25 ألف لاجئ إثيوبي استفادوا من المساعدات حتى الآن.

وفي إطار مكافحة فيروس كورونا، وزعت فرق الهيئة، مستلزمات تعقيم ومنظفات، على اللاجئين الإثيوبيين في مخيمات مختلفة.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن المساعدات الغذائية وصلت حتى الآن، إلى 2250 أسرة، فيما تم توزيع مستلزمات تنظيف وتعقيم، لـ 2250 أسرة أخرى، إلى جانب توزيع 4500 بطانية.

والسودان هو إحدى أكثر الدول استقبالا للاجئين في إفريقيا، إذ يستضيف ما يزيد عن مليون، معظمهم من دولة جنوب السودان.

ويأتي تدفق اللاجئين الإثيوبيين في وقت يعاني فيه السودان وضعا إنسانيا صعبا؛ جراء أزمة اقتصادية متفاقمة وفيضانات غير مسبوقة وانتشار للجراد، فضلا عن تداعيات جائحة "كورونا".

تجدر الإشارة إلى أن الإقليم شهد اندلاع اشتباكات مسلحة بين الجيش الإثيوبي الفيدرالي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" منذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته انتهاء العملية بنجاح بالسيطرة على كامل الإقليم وعاصمته.