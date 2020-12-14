تركيا: العقوبات الأمريكية على أنقرة خطأ جسيم

أعربت تركيا عن رفضها وإدانتها لقرار الولايات المتحدة القاضي بفرض عقوبات على أنقرة لتزودها بمنظومات "إس- 400" الروسية، معتبرة الخطوة "خطأ جسيما".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التركية، الاثنين، قالت فيه:" ندين ونرفض قرار العقوبات الأحادي الجانب الذي أعلنته الولايات المتحدة اليوم، ضد تركيا بسبب تزودنا بمنظومات إس 400 للدفاع الجوي".

وشددت الخارجية على أن العقوبات الأمريكية الأحادية "عمل يخلو من كافة أشكال التعقل".

وأضافت: "ندعو الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرار العقوبات الجائر والرجوع عن هذا الخطأ الجسيم".