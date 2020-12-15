تركيا تستعد لإطلاق القمر الصناعي الجديد "تورك سات 5A"

أكد مسؤول تنفيذي في شركة الطيران العالمية "إيرباص" يوم الاثنين، أن القمر الصناعي التركي من الجيل الخامس "تورك سات 5A"، سيضمن الحقوق المدارية للبلاد.

وقال "جان مارك نصر" رئيس أنظمة الفضاء في شركة "إيرباص": "سيؤمن تركسات 5A الحقوق المدارية لتركيا".

وتستعد تركيا لإطلاق القمر الصناعي من الجيل الجديد المجهز بأحدث التقنيات والقدرات العالية، إلى مداره في وقت لاحق من هذا الشهر حيث سيقوم بالإضافة إلى مهمة الاتصالات بتوفير خدمات البث التلفزيونية كاملة ويحسّن شبكات النطاق العريض.

وحول عقد إنتاج القمر الصناعي "تورك سات 5A" بين شركة "تورك سات" للاتصالات الفضائية وشركة "إيرباص" للصناعات الدفاعية والفضائية، قال "نصر" لوكالة أنباء الأناضول إن جهود إنتاج القمر الصناعي بدأت فور توقيع الصفقة في 9 نوفمبر 2017.

وأوضح "نصر" أنه تم الانتهاء من مرحلة الدمج النهائية للقمر الصناعي بالرغم من جائحة كوفيد-19، وأن موعد الإطلاق قد يتأخر قليلاً لأسباب مختلفة مثل الظروف الجوية ومتطلبات الإطلاق الفنية.

وقال "نصر": "إن التقنيات الحديثة المستخدمة في صناعة الجيل الـ5 من القمر الصناعي التركي، تسمح بزيادة كبيرة في عمر القمر الصناعي مع خفض وزنه في مرحلة الإطلاق". مؤكداً قدرته على أداء عمليات أكثر شمولاً بفضل عمره الطويل.

وأشار "نصر" إلى أنه "في حين تزداد قدرة القمر الصناعي التركي من الجيل الخامس بنسبة 45%، فإن عمره سيكون أطول بنسبة 200% مقارنة بالأجيال السابقة".

وفي إشارة إلى أن القمر الصناعي سيستقر في مدار ثابت على خط الزوال الـ31 شرقاً، قال "نصر" إنه سيزن 3.5 طن عند الإطلاق.

تجدر الإشارة أن القمر الصناعي الجديد سيغطي كلاً من تركيا والشرق الأوسط وأوروبا ومناطق كبيرة من إفريقيا. وأن بناءه قد تم بالتعاون بين شركة "تورك سات" وشركة صناعة الطيران التركية وشركة "إيرباص" للدفاع والفضاء.

ومن المقرر إطلاقه على متن صاروخ "SpaceX Falcon 9" من ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأشاد "نصر" بجهود شركة "تورك سات" التركية والمهندسين الأتراك الذين شاركوا منذ شهور في إنتاج القمر الصناعي قائلاً: "علاقاتنا مع تورك سات مبنية على الثقة والاحتراف".

وأضاف: "نحن نعمل مع مهندسين مؤهلين بمستوى رفيع ونتعلم الكثير من بعضنا".

وأكد أن استمرار الإنتاج بالرغم من عمليات الإغلاق وقيود السفر المتعلقة بالوباء، يظهر التعاون والثقة المتبادلة بين الشركتين.

يذكر أن قمراً صناعياً آخر من طراز "إيرباص-تورك سات 5B" يجري إنشاؤه حالياً.

وقال وزير النقل والبنية التحتية "عادل قره إسماعيل أوغلو" مؤخراً إنه من المتوقع إرسال "تورك سات 5B" إلى المدار في الربع الثاني من عام 2021.

كما تعمل الحكومة التركية أيضاً على بناء "تورك سات 6A" باستخدام مصادر محلية بالكامل في العاصمة أنقرة، وذلك عن طريق التعاون بين وزارة النقل والبنية التحتية وكذلك المنظمات والشركات مثل شركة الدفاع الرائدة "أسيلسان" وشركة الصناعات الفضائية التركية وغيرها مع شركة "تورك سات" ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا "توبيتاك".

ومعروف أن بناء القمر الصناعي "تورك سات 6A" الذي تم توقيع عقده في 15 ديسمبر 2014، من شأنه أن يضع تركيا في مصاف الـ10 دول القادرة على إنتاج أقمار صناعية خاصة بها. ومن المتوقع إطلاق هذا القمر الصناعي عام 2022.