رئيس الصناعات الدفاعية التركية: عازمون على مواصلة طريقنا

أكد رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية، إسماعيل دمير، عزمهم على مواصلة الطريق بتطوير الصناعات الدفاعية المحلية، بالرغم من العقوبات الأمريكية.

وفي تصريحاته للصحفيين، في مبنى البرلمان التركي، الثلاثاء، حول العقوبات الأمريكية ضد بلاده قال دمير: "ننتظر بأن تبقى هذه العقوبات في إطارها المحدد، وأن لا تؤثر على العلاقات بين البلدين".

وأضاف: "تربطنا مع أمريكا علاقة تحالف، نحن حلفاء في الناتو (حلف شمال الأطلسي) كما يقولون هم وتربطنا علاقات على مختلف الأصعدة، وجميعنا يرغب باستمرار هذه العلاقات".

وختم دمير بقوله: "من جهتنا سنواصل تطوير الصناعات المحلية، وربما بوتيرة أسرع".

والاثنين، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات كلا من رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير، ومسؤولي المؤسسة مصطفى ألبر دنيز، وسرحات غانتش أوغلو، وفاروق ييغيت.

وفرضت واشنطن العقوبات على تركيا وفق قانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصوم الولايات المتحدة المعروف بـ"كاتسا" (CAATSA)، الذي جرى تمريره في يوليو/تموز 2017، ووقعه الرئيس دونالد ترامب، ليدخل حيز التنفيذ في 2018.