مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية تؤكد عزمها تحقيق الاستقلال الكامل في مجالها

أكد رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، الاثنين، أن بلاده مصممة على الاستقلال بالكامل في مجال الصناعات الدفاعية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في تغريدة لدمير عبر تويتر تعليقا على إدراجه مع عدد من مسؤولي مؤسسته على قائمة العقوبات الأمريكية على خلفية شراء واختبار أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وقال دمير: "مصممون على تحقيق أهدافنا نحو صناعات دفاعية مستقلة بالكامل بقيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان".

وأكد أن أي عقوبات خارجية تستهدف شخصه أو تستهدف مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية لن تغير من موقفه وموقف أفراد مؤسسته.

وأضاف أن العقوبات لن تعوق مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية بأي شكل كان.

وفي وقت سابق الاثنين، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة القعوبات كلا من دمير، ومسؤولي المؤسسة مصطفى ألبر دنيز، وسرحات غانتش أوغلو، وفاروق ييغيت، على خلفية شراء واختبار أنقرة منظومة الدفاع الروسية "إس-400".

وتعليقا على العقوبات، أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها وإدانتها لقرار الولايات المتحدة، معتبرة الخطوة "خطأ جسيما".