كورونا تركيا.. المعدل اليومي للمتعافين يتجاوز الإصابات

أعلنت وزارة الصحة التركية الأربعاء أن المعدل اليومي للمتعافين من فيروس كورونا، تجاوز الإصابات الجديدة.

وبحسب بيانات حديثة نشرتها الوزارة، جرى تسجيل 29 ألفًا و922 حالة شفاء و29 ألفًا و718 إصابة خلال آخر 24 ساعة.

وبذلك ارتفعت حصيلة المتعافين إلى مليون و691 ألفا و113 حالة، والمصابين إلى مليون و928 ألفا و165 .

كما أظهرت بيانات الوزارة تسجيل 240 وفاة بسبب الفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 17 ألفًا و121 .

وفي تعليقه على البيانات، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه، عبر تويتر، إن هناك تراجعا في الإصابات الجديدة.

ودعا قوجه المواطنين إلى مراعاة التدابير المتخذة في إطار مكافحة الوباء بهدف ضمان سلامة الجميع.