وزير الصحة التركي: تراجع الحالات الحرجة بين مرضى كورونا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، الخميس، تراجع عدد الحالات الحرجة والإصابات الناشطة بين مرضى كورونا في الأيام القليلة الماضية.

وفي تغريدة على تويتر، أفاد قوجه بتسجيل 4 آلاف و209 مصابين بفيروس كورونا خضعوا للعلاج في المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأشار أنّ المعطيات الإيجابية، جاءت نتيجة التدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في عموم البلاد.

فيما أظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة التركية، تسجيل 27 ألفا و515 إصابة جديدة و243 وفاة بكورونا في الساعات الـ 34 الأخيرة.

فيما تماثل للشفاء 30 ألفا و494 مصابا من كورونا لترتفع الحصيلة إلى مليون و721 ألفا و607.