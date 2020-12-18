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أوكرانيا تعزز قدراتها العسكرية بمسيرات وسفن حربية تركية

وكالة الأناضول للأنباء
كييف
نشر في 18.12.2020 12:58
آخر تحديث في 18.12.2020 13:24
رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير وروزير الدفاع الأوكراني أندريه تاران الأناضول رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير وروزير الدفاع الأوكراني أندريه تاران (الأناضول)

أبرمت أوكرانيا اتفاقيات مع تركيا من أجل التزود بمزيد من الطائرات المسيرة بالإضافة لسفن حربية (كورفيت).

جاء ذلك خلال زيارة وفد تركي إلى كييف ترأسه رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، بحسب بيان مقتضب للمؤسسة التركية عبر حسابها على تويتر، الجمعة.

وقالت المؤسسة: " التعاون بين تركيا وأوكرانيا يتواصل في مجال الصناعات الدفاعية بزخم متصاعد".

وأضافت أنه تم التوقيع خلال زيارة دمير إلى كييف، على اتفاقيات لتزويد الأسطول الأوكراني بسفن حربية كورفيت من فئة "ADA"، وبيع طائرات مسيرة جديدة لأوكرانيا.

وتهدف أوكرانيا التي تستخدم عددا من طائرات بيرقدار TB2 المسيرة التركية، إلى زيادة رصيدها من هذه الطائرات.

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