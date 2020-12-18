الدفاع التركية: تحييد إرهابيين اثنين من "بي كا كا" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد إرهابيين ينتميان لتنظيم "ي ب ك / بي كا كا" أثناء محاولتهما تنفيذ هجوم في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان مقتضب عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة، بأن إرهابيين حاولا تنفيذ هجوم في منطقة عملية "نبع السلام"، لزعزعة أجواء الأمن والاستقرار.

وأوضحت أن قوات الكوماندوس التركية تمكنت بعد تدخل ناجح من تحييدهما.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين إلى بلدهم.

وعلق الجيش التركي العملية في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.