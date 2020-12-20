أردوغان يهاتف تبون للاطمئنان على وضعه الصحي

قالت الرئاسة الجزائرية، الأحد، إن الرئيس عبد المجيد تبون تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي رجب طيب أردوغان للاطمئنان على وضعه الصحي.

وحسب بيان الرئاسة: "تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان".

وأضاف البيان : "اطمأن الرئيس التركي من خلال المكالمة على حالته الصحية، وتمنى عودة قريبة وميمونة إلى بلاده" كما نقل التلفزيون الجزائري الرسمي.

وأعرب الرئيس أردوغان عن سعادته بتماثل تبون للشفاء، مؤكدا استعداد بلاده لدعم "مشروع بناء الجزائر الجديدة"، وفق البيان.

وفي 13 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري أعلن تبون في كلمة وجهها للجزائريين، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا خضوعه لفترة نقاهة أوصى بها الأطباء.

وأكد الرئيس الجزائري الموجود بألمانيا منذ أسابيع أن عودته للبلاد ستكون بعد نحو أسبوعين.