الأمن التركي يضبط أسلحة ونيترات أمونيوم لـبي كا كا الإرهابي

ضبطت القوات التركية، أكثر من طن من مادة "نترات الأمونيوم" مع أسلحة وذخائر عائدة لإرهابيي منظمة "بي كا كا"، في ريف ولاية بيتليس شرقي البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التركية، الأحد، أن قوات الدرك في بيتليس ضبطت طنا و50 كيلوغراما من "نترات الأمونيوم" بحوزة إرهابيي "بي كا كا" في إطار عملية "الصاعقة-16" ضد المنظمة.

وأوضح البيان أن القوات ضبطت في ريف بيتليس، عبوات ناسفة ، و1050 كيلوغرام "نترات الأمونيوم"، و7 بنادق "كلاشنكوف" بندقية من نوع "G-3"، و26 قنبلة يدوية، و15 ذخيرة رشاش، و5 آلاف و60 طلقة نارية لبنادق "كلاشنكوف"، فضلا عن ذخائر أخرى ومستلزمات معيشية.

وأضاف البيان أنه تم الاحتفاظ ببعض الأسلحة والمواد كأدلة، و تدمير أخرى، وأن العمليات مستمرة في المنطقة.

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت الداخلية التركية، إطلاقها عملية "الصاعقة -16" ضد تنظيم"بي كا كا" الإرهابي، في ولاية بيتليس.