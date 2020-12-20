تركيا.. اكتشاف 6 آلاف قطعة أثرية في "ديار بكر"

نجحت فرق التنقيب في ولاية ديار بكر، جنوب شرقي تركيا، في العثور على ما يفوق 6 آلاف قطعة أثرية، خلال أعمال التنقيب المتواصلة في الولاية منذ ما يقارب العامين.

وتتواصل أعمال التنقيب الأثرية، في 3 مواقع بالقرب من جسر "أمبار تشايي"، منذ عام 2018، من قبل مديرية متحف ديار بكر، وبإشراف علمي من قبل الدكتورة طوبى أوكسا، عضو الهيئة التدريسية بجامعة قوجة إيلي.

وتشير الحفريات الأثرية إلى أن تاريخ إحدى هذه المواقع، يعود إلى العصر الحجري الحديث.

ومع توقّف أعمال التنقيب الأثري، هذا العام، تجاوز عدد المكتشفات الأثرية 6 آلاف قطعة، يعود أقدمها إلى القرن السابع قبل الميلاد، ومن المقرر استئناف أعمال التنقيب، العام المقبل.

وقامت فرق التنقيب، بجمع كافة المكتشفات الأثرية من المواقع، داخل قاعة خصصت لهذا الغرض، حيث يتم إجراء دراسات وأبحاث حولها.

وقالت أوزلام أكينباشي جان، طالبة دكتوراه في قسم علم الآثار بجامعة دجلة، إن فريق التنقيب يضم أكثر من 30 عالما ومختصا.

وأضافت أن الفريق يضم علماء آثار وأنثروبولوجيا، ومختصين في مجال الترميم وتاريخ الفن.

وأوضحت أنه عقب العثور على القطع الأثرية، يتم توثيقها، وتصويرها ومن ثم نقلها إلى القاعة المخصصة، حيث تتواصل الدراسات عليها.