تركيا تسجل 246 وفاة بكورونا

سجلت تركيا، الأحد، 246 وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 18 ألفا و97.

وأظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليونين و24 ألفا و601، إثر تشخيص 20 ألفا و316 حالة جديدة.

وبلغ إجمالي المتعافين مليونا و800 ألف و286، إثر شفاء وانتهاء مدة حجر 21 ألفا و218، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 5 آلاف و347.

وأجرت الوزارة 158 ألفا و892 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 22 مليونا و439 ألفا و527.

وفي تعليقه على البيانات الجديدة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر "تويتر"، إن عدد الحالات الحرجة والنشطة تواصل الانخفاض.

وأوضح أن تدابير الوقاية والقيود تعطي ثمارها في خفض الحالات، مشددا أن التغلب على الفيروس يكمن في تضامن الجميع.