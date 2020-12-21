قطار الشحن التركي إلى الصين يصل ولاية "كوجا إيلي"

وصل قطار الشحن التركي الثاني المتجه إلى الصين، إلى أولى محطاته بولاية كوجا إيلي بعد انطلاقه أمس الأحد من ولاية تكير داغ شمال غربي البلاد.

ويتألف قطار الشحن من 42 مقصورة، وبطول 770 مترا، ويحمل بضائع مصدرة من تركيا إلى الصين.

وفي 4 ديسمبر/كانون أول الجاري، انطلقت أول رحلة مباشرة للقطار إلى الصين، وجرت مراسم توديعه بمحطة "كازلي جيشمه" في الشطر الأوروبي من إسطنبول، بحضور عدد كبير من المسؤولين، أبرزهم وزير المواصلات والبنية التحتية.

ويقطع القطار 8693 كيلومتراً في غضون 12 يوما، عبورا بقارتي أوروبا وآسيا، وبحري مرمرة وقزوين، ودول تركيا، جورجيا، أذربيجان، كازاخستان، الصين.