منظمة الصحة العالمية تشيد بتدابير تركيا في دور المسنين لمواجهة كورونا

أشادت منظمة الصحة العالمية، بالتدابير التي اتخذتها تركيا في دور رعاية المسنين، لحماية نزلائها من فيروس كورونا.

وذكرت وزارة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرة التركية، في بيان الثلاثاء، أن منظمة الصحة العالمية نشرت على موقعها الإلكتروني دراسة قيّمت خلالها التدابير التي اتخذتها أنقرة في دور المسنين.

وحملت الدراسة عنوان "تركيا قامت بحماية كبار السن عبر إلزام العاملين الصحيين بالتدابير في دور رعاية المسنين"، بحسب البيان.

وأشارت الدراسة أن تركيا قيدت الزيارات إلى دور المسنين، واتخذت تدابير ترمي إلى حماية نزلائها، قبل أسبوعين من تاريخ ظهور أول إصابة على أراضيها (11 مارس/ آذار الماضي).

وأكدت أنه بفضل التدابير المتخذة، تم الحد من انتشار الفيروس في دور رعاية المسنين.

وأوضحت الدراسة أن المسنين يعلمون مخاطر الوباء على تركيا والعالم، مؤكدين أنهم يتلقون رعاية جيدة