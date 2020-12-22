تركيا تمدد مهام أوروتش ريس للتنقيب شرقي المتوسط

أعلنت تركيا، الثلاثاء، تمديد مهام سفينة أوروتش ريس للتنقيب في شرق المتوسط، من خلال إصدارها إخطار "نافتكس" جديدا بالمنطقة حتى 15 يونيو/ حزيران المقبل.

وبحسب الإعلان، ستواصل أوروتش ريس مهامها في شرق المتوسط، برفقة سفينتي "أتامان"، و"جنكيزخان".

وكانت مدة الإخطار السابق للسفينة انتهت في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

و"نافتيكس"، اختصار لمصطلح "الرسائل النصية البحرية"، وهو جهاز يرسل إشعارات دولية للبحارة، من أجل التنبيه والتواصل مع السفن في عرض البحر.

ويقوم الجهاز بالتنبيه في حالة وجود خطر، كما يبعث برسائل عن الحوادث وتوقعات الأرصاد الجوية وأنشطة البحث والإنقاذ.

وعند نشر رسائل من جانب إدارتي الملاحة البحرية الهيدروغرافية، وعلوم المحيطات، تستقبلها السفن عبر أجهزة "نافتيكس".

ويمكن لسفينة أوروتش ريس إجراء عمليات مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد بعمق 8 آلاف متر، وثنائي الأبعاد بعمق 15 ألف متر.

وتحوي السفينة مركبة غاطسة محلية الصنع تدار عن بعد، ولها أنظمة رسم خرائط قاع البحر، والقياس وأخذ العينات.

كما تضم مختبرات جيولوجية، وعلم المحيطات، ومعدات يمكنها أخذ عينات أساسية من قاع البحر.

ويبلغ عدد طاقم السفينة 55 فردا، منهم 24 بحارا، و31 إداريا وباحثا.