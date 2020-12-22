تركيا.. مسافرون من 4 دول يخضعون للحجر الصحي

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن 335 مسافرا دخلوا البلاد قادمين من بريطانيا وهولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا، تم إخضاعهم للحجر الصحي، رغم ظهور نتائج فحوصاتهم على كورونا سلبية.

وذكر قوجة في تغريدة، صباح الثلاثاء، أن الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وهولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا جرى تعليقها ليلة 20 كانون الأول / ديسمبر الجاري، إثر ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أنهم أعلنوا عن التدابير المتخذة بالنسبة للمسافرين الذين كانوا في طريقهم إلى تركيا عند صدور قرار التعليق.

وأوضح أن 335 مسافرا دخلوا البلاد وأجريت لهم الفحوصات الطبية واختبارات "بي سي آر"، مؤكدا أنهم سيخضعون للحجر الصحي رغم ظهور نتائج فحوصاتهم سلبية.

وتابع: "منذ 14 ديسمبر أخضع كل القادمين من بريطانيا وعددهم 4603 للحجر الصحي".