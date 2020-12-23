إصدار قانون حقوق الحيوان عام 2021 في تركيا

قال جاهد أوزكان، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم إن قانون حقوق الحيوان المرتقب سيصدر في تركيا عام 2021، في الربع الأول من العام على الأرجح.

وأوضح "أوزكان" في حديثه في مؤتمر صحفي في البرلمان الثلاثاء أن العديد من مشاريع القوانين تم سنُّها في عام 2020، وتضمنت 23 اقتراحاً و35 اتفاقية دولية، لكن مشروع قانون حقوق الحيوان تم تأجيله مجدداً.

وقال: "سنصدر قانون حقوق الحيوان عام 2021، ربما في الربع الأول من العام".

وظل مشروع القانون الجديد المتعلق بحقوق الحيوان على مدى السنوات العشر الماضية، أحد الموضوعات الرئيسية المطروحة للنقاش في البرلمان وشكلت إساءة معاملة الحيوانات مصدر قلق كبير عبر عنه الشعب بشكل متكرر. ويتم حالياً إعداد مسودتين للقانون إحداهما بواسطة وزارة البيئة والعمران، والثانية من قبل لجنة أبحاث حقوق الحيوان في البرلمان التركي.

وتعمل جميع الأحزاب السياسية بما فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، وحزب الحركة القومية وحزب الجيد، على تحديث القانون الحالي الذي تعرض لانتقادات كثيرة نظراً لافتقاره إلى التدابير الرادعة لضمان حماية الحيوانات.

ومن المتوقع أن يعيد القانون الجديد تعريف الحيوانات على أنها كائنات حية بدلاً من "سلع" كما هو الحال في ظل القوانين الحالية. ويهدف التشريع المرتقب إلى الحد من حوادث العنف ضد الحيوانات، التي احتل بعضها عناوين الصحف في السنوات الأخيرة. كما سيصنف التعريف الجديد الجرائم ضد الحيوانات على قدم المساواة مع تصنيف العنف تجاه البشر ويعاقب عليه بالسجن. بينما يتم حالياً معاقبة الجرائم ضد الحيوانات بغرامات مخففة. وقد قامت بعض المحاكم بشكل استثنائي بإصدار أحكام خفيفة في عدد قليل من القضايا الوحشية ضد الحيوان.

وتدور غالبية نقاشات مشروع القانون الذي توصلت إليه جميع الأحزاب النيابية، حول نفقاته لأنه من المتوقع أن تزداد المسؤوليات والأعباء الاقتصادية للبلديات بعد إصداره. ويطالب القائمون على تمويل القانون الجديد بإجراء تخفيض للميزانية العامة.